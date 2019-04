Vortrag zu dem Thema Geburtshilfe

Ein Vortrag zum Thema "Geburtshilfe und gynäkologische Erkrankung" findet am Mittwoch, 10. April, um 15 Uhr in der VdK-Kreisgeschäftsstelle, Torgraben 3, in Haßfurt, statt. Referent ist Dr. Raphael Kupietz, Chefarzt der Gynäkologie an den Haßberg-Kliniken, wie der VdK als Veranstalter mitteilte. Es können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Der Zugang ist barrierefrei. Hörbehinderte können durch die im Veranstaltungsraum installierte Induktionsschleife am Vortrag ohne Schwierigkeiten durch störende Nebengeräusche teilnehmen. Der Eintritt ist frei. red