Vortrag "Würdevoll leben bis zuletzt"

Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr zum Vortragsabend mit Gesprächsmöglichkeit zum Thema "Palliativmedizin - würdevoll leben bis zuletzt" in das evangelische Gemeindehaus ein. Wie ist ein menschenwürdiges Leben für schwerstkranke Menschen in eigener gewohnten Umgebung möglich? Welche Unterstützungssysteme gibt es? Referenten sind Norbert Oppel und Lisa-Maria Eberhard von der Spezialisierten ambulanten Paliativ-Versorgung (SAPV) Bamberg. Die SAPV will die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwer kr anker Menschen erhalten, fördern und verbessern. red