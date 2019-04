Vortrag: Wie ernährt man sich im Alter?

Die Gartenfreunde Ebermannstadt laden zu einem Vortrag von Christine Werner zum Thema "Ernährung im Alter" am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr in den Gasthof "Resengörg" ein. Auch im Alter bildet eine gesunde Ernährung in Kombination mit ausreichender Bewegung die Basis eines Wohlfühl-Lebensstils. Gäste sind willkommen. red