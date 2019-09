Vortrag: Wie aus Gips eine Bronze wird

Wegen besonderer Besuchernachfrage bietet des Felix-Müller-Museum in Neunkirchen am Brand am Sonntag, 29. September, eine verlängerte Öffnungszeit von 14 bis 18 Uhr an. Das Museum zeigt derzeit Bronzeskulpturen von Heimo Ertl aus Effeltrich sowie eine kleine Auswahl von Werken Felix Müllers. Im Rahmen dieser Sonderöffnung beginnt um 16 Uhr ein Vortrag von Heimo Ertl. Unter dem Thema "Wie aus Gips Bronze wird" erläutert er am Beispiel einer ausgestellten Skulptur und anhand von Fotos die einzelnen Arbeitsschritte vom Gipsmodell bis zur fertigen Bronzeplastik. red