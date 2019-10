Forchheim 25.09.2019

Vortrag: Wenn Eltern sich trennen

Am Donnerstag, 24. Oktober, findet um 19 Uhr im Caritas-Gebäude in Forchheim ein Vortrag für Eltern, die sich getrennt haben, statt. Anmeldung unter 09191/707240 oder via E-Mail an erziehungsberatung....