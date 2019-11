Vortrag: Welche Welt wollen wir hinterlassen?

Einen Vortrag der katholischen Erwachsenenbildung zum Thema "Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen? ... und was wir dafür tun können" gibt es am Mittwoch, 20. November, im Pfarrsaal in Euerdorf. Referent ist Rainer Zöller, Pastoralreferent aus Waldbüttelbrunn. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek