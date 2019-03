Vortrag von Zürcher Architekturbüro

Die Dienstagsreihe lädt zu einem Vortrag von Müller Sigrist Architekten am Dienstag, 2. April, ins Audimax (Neubau Campus Design) ein. Das Zürcher Architekturbüro besteht seit 2001 und beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und wird heute von Pascal Müller und Samuel Thoma geleitet.

Müller Sigrist Architekten haben diverse vielbeachtete Projekte wie die Wohn- und Gewerbesiedlung Kalkbreite in Zürich, drei Häuser für die Überbauung "Mehr als wohnen" in Zürich-Leutschenbach sowie die Festhütte "Pentorama" in Amriswil geschaffen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red