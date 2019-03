Feuln vor 16 Stunden

Garten

Vortrag verschoben

Der am Donnerstag geplante Vortrag "Der alternde Garten" von Roland Ramming in Feuln muss verschoben werden. Neuer Termin ist am Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Veranstalter ist d...