Vortrag verschoben

Der nächste Vortragstermin des Gartenbauvereins Schwarzach-Schmeilsdorf musste verschoben werden, der neue Termin ist nun am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr im Johanneshaus in Schwarzach. Das Thema des Diavortrags lautet "Was ist ein Biogarten?" Referent ist Friedhelm Haun. Einladung ergeht an alle Interessierten. red