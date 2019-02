Vortrag und Versammlung

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" war für die Initiatoren ein großer Erfolg. Wie kann es aber regional und in den Gärten der Hausbesitzer weitergehen? Zu diesem ökologischen Thema wird es in der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz Forchheim einen Fachvortrag von Axel Schauder geben. Er wird über das Projekt "Blühflecken" im Landkreis Forchheim sprechen. Im Anschluss stellt Ornithologe Herbert Lüttich den Vogel des Jahres 2019 - die Feldlerche - vor. Alle Mitglieder und Interessierte sind eingeladen. Die Versammlung findet am Mittwoch, 20. Februar, 19.30 Uhr, in "Bobby's Restaurant" in der Bayreuther Straße 79 statt. red