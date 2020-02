Vortrag und Tüten für Altkleider

Das Pfarrbüro St. Kilian Bad Staffelstein teilt folgende Termine mit:

Die Kolpingfamilie Bad Staffelstein lädt am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr ins katholische Jugendheim zum Vortrag von Pfarrer Georg Birkel: "Der unbekannte Heilige Jodokus".

Gottesdienst in Reundorf

In Reundorf findet am Freitag, 21. Februar um 19 Uhr ein Gottesdienst statt.

Die Jahresrechnungen 2019 der Kirchenstiftung St. Kilian und Kapellen liegen bis Montag, 2. März, im Pfarrbüro auf.

Tüten werden verteilt

Wie alle Jahre führen die Vereine der Pfarrei St. Kilian am letzten Samstag des Monats Februar (29. Februar) ihre Kleidersammlung durch. Die Tüten für die Altkleidersammlung werden in den nächsten Tagen an alle Haushalte verteilt.Zusätzliche Tüten liegen am Schriftenstand in der Pfarrkirche zum Mitnehmen aus.

Anmeldung für Kindergarten

Anmeldungen für die katholische Kindertagesstätte St. Anna werden am Montag, 9. März, und Dienstag, 10. März, jeweils von 12.30 bis 16.30 Uhr in der St.-Anna-Straße 12 in Bad Staffelstein entgegengenommen.

Es können alle Kinder angemeldet werden, die ab dem 1. September 2020 den Kindergarten oder die Kinderkrippe besuchen möchten. red