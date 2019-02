Vortrag und Konzert in der Ägidius-Kirche

Zum 100-jährigen Bestehen der St.-Ägidius-Kirche lädt die evangelische Kirchengemeinde am morgigen Samstag um 17 Uhr zu einem Festvortrag in die St.-Ägidius-Kirche ein. Neben geschichtlichen Ausführung von Thilo Hanft gestaltet Dekanatskantor KMD Klaus Bormann aus Lichtenfels den Vortrag musikalisch an der Orgel. Am Sonntag, 24. Februar, findet anlässlich des Kirchenjubiläums um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Dekanin Stefanie Ott-Frühwald statt. che