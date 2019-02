Vor 200 Jahren erschien Johann Wolfgang Goethes letzte Gedichtsammlung "West-östlicher Divan" in zwölf Abteilungen zum ersten Mal, die später bis zur "Ausgabe letzter Hand" mehrfach erweitert wurde. Darüber referiert der Vorsitzende der Kronacher Goethe-Gesellschaft, Hans-Jürgen Schmitt, am Sonntag, 3. März, um 15.30 Uhr in der Kreisbibliothek, der sich die diesjährige Hauptversammlung anschließt. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei. red