Vortrag und Gespräch mit Romeu Martini

Der evangelische Pfarrer Romeu Martini aus Brasilien kommt auf Einladung der evangelischen Institution "Mission Eine Welt" nach Bayern. Am Montag, 11. November, macht er Station in St.Lukas. "Schöpfung - not for sale" heißt sein Vortrag. Pfarrer Romeu Martini spricht über die Herausforderungen der Kirche und welche Versuche es gibt, die Schöpfung zu bewahren. Themen sind zum Beispiel Wasser, Soja und ökologischer Landbau.