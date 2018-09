Vortrag und Familienfest beim VdK

Diesen Donnerstag, am 20. September, um 15 Uhr, ist "die Kräuterexpertin" Irene Prell beim VdK Adelsdorf in der Alten Schule in Aisch zu Gast und informiert über die spätsommerlichen Kräuter und Früchte und auch darüber, was man außer Saft oder Marmelade Leckeres daraus machen kann. Am Samstag, 22. September, ist der VdK auf dem großen Adelsdorfer "Fami-Fun-Familienspaßfest" zugange. Am Stand mit gutem Blick auf Bühne 2 und auch bis zur Bühne 1 gibt es "Farbenfrohes" für die Kinder und Flyer und Plakate für Erwachsene. Denn der Sozialverband VdK ist nicht nur für Hochbetagte da, sondern hat noch vielerlei anderes zu bieten: Zum Beispiel können Familien mit einem behinderten Kind sehr günstig gemeinsam verreisen. Besonders die Skifreizeiten sind sehr beliebt oder die Hüttenaufenthalte mit Wanderungen im Sommer. Immer sind auch Begleiter und Betreuer mit dabei, damit die Eltern "echte freie Zeit" haben. Auch Fahrten mit rollstuhlgerechten Bussen, zum Beispiel zu Fußballspielen vom FC Bayern, werden angeboten. Natürlich stehen die Mitglieder unter anderem auch für die Themen Rente und Schwerbehindertenausweis zur Verfügung. red