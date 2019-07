Vortrag und Diskussion über Zukunft der Kirche

Der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) lädt am heutigen Dienstag, 23 Juli, zum Vortrag "Kirche im 21. Jahrhundert - ein schwieriges Thema?!" ein. Referent ist Dekan Hans Stiegler, Vizepräsident der bayerischen Landessynode. In seinem Impulsreferat wird er, ausgehend von den Verheißungen für die Kirche Jesu Christi, die aktuelle Situation und Entwicklung der bayerischen Landeskirche in den Blick nehmen. In der anschließenden Diskussionsrunde steht Dekan Stiegler zum Austausch und für Fragen bereit. Beginn ist um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Der Eintritt ist frei. che