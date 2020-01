Vortrag- und Besichtigung abgesagt

Der Caritasverband Bad Kissingen hatte für Mittwoch, 15. Januar, von 13 bis 18 Uhr in die Räumlichkeiten der Tagespflege St. Christopherus, Adalfriedstraße 11/13 in Elfershausen eingeladen. Dort sollte der Vortrag "Einblicke in das Erleben von Menschen mit Demenz" sowie die Möglichkeit zur Besichtigung der Räumlichkeiten angeboten werden. Aufgrund von Verzögerungen der Bauarbeiten ist dies leider nicht möglich. Ein Ersatztermin wird zeitnah mitgeteilt. Fragen zum Thema beantwortet Daniela Wehner von der Fachstelle für pflegende Angehörige, Tel.: 0971/724 691 13. sek