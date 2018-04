Vortrag und Ausflüge des VdK Ebensfeld

Der VdK-Ortsverband lädt am Donnerstag, 19. April, zu einem Vortrag nach Dittersbrunn in die Gaststätte Hagel ein. Beginn ist um 14 Uhr. Apotheker Ralph Bukowski referiert zum Thema "Darmträgheit und Inkontinenz". Am Donnerstag, 24. Mai, findet eine Tagesfahrt nach Coburg und Schmalkhalden statt. Zunächst wird Schloss Ehrenburg besichtigt. Anschließend geht es zur Viba-Nougatwelt. Am Dienstag, 26. Juni, findet eine Tagesfahrt in die Oberpfalz statt. Am Sonntag, 8. Juli, wird eine Aufführung der Waldbühne in Heldritt besucht. Anmeldungen sind möglich bei Martina Buhr unter Tel. 09547/1397. red