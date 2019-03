Vortrag "Übersäuerung im Körper"

Ein Vortrag der Volkshochschule mit Ernährungsberaterin Angelika Wunder gibt einen Einblick in die Thematik "Übersäuerung im Körper". Was sind mögliche Faktoren, die die Übersäuerung auslösen und was kann dagegen unternommen werden? So erfahren die Teilnehmer auch etwas über gesunde Ernährung und erhalten eine Übersicht, welche Lebensmittel basisch oder säurehaltig sind. Bei Interesse erfolgt dazu der Kochkurs "Basische Küche-Hilfe bei Übersäuerung". Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr im KKV-Galerie im Kreiskulturraum, Siechenangerstraße 13. Anmeldung unter Tel. 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de . red