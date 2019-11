Vortrag über veganes Leben

Die Volkshochschule bietet den Vortrag "Vegan leben: Verzicht oder Bereicherung?" an. Dabei geht es unter anderem um die Frage "Vegan - was kann ich da noch essen?!" Neben Rezeptvorschlägen und Ernährungstipps gibt es auch kleine Kostproben. Der Vortrag findet am Freitag, 22. November, von 17 bis 18.30 Uhr im Vortragsraum der Arnika-Akademie statt. Die Anmeldung läuft über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600, oder per Internet www.vhs-kronach.de. red