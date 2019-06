Karol J. Hurec, Vorsitzender des Kunstvereins, bringt am Donnerstag, 6. Juni, im Vormittagskreis der VHS Kronach die Tuschemalerei im chinesischen Stil und seine Arbeiten in dieser Stilrichtung näher. Beginn ist um 9.30 Uhr im Vortragsraum der Kreisbibliothek (Am Schulzentrum). Gäste sind willkommen. red