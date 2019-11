Vortrag über Testament und Demenz

Am Donnerstag, 28. November, lädt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bezirksverband Oberfranken, zu einem Vortrag in die ehemalige Synagoge ein. Thema der Veranstaltung: "Testament und Demenz - Rechtliche Gefahren vermeiden, Sicherheit für die Erben". Der kostenfreie Vortrag beginnt um 18 Uhr. Hierin wird auch die Problematik Demenz erläutert, wie sich diese Erkrankung rechtlich auswirkt und wie man sich am besten absichert und trotzdem ein wirksames Testament verfasst. Referent ist Josef Konrad Zeitler, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht aus Bayreuth. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter Telefon 0921/98565 gebeten. red