Vortrag über Süßes im Alltag

Der VHS-Vortrag "Wir sind doch nicht aus Zucker" findet am Montag, 6. Mai, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der KKV-Galerie im Kreiskulturraum. Anmeldung ist bei der Volkshochschule Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de, möglich. red