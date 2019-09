Weißenbrunn 13.09.2019

Vortrag über Stiftung im Gemeinderat

Es gibt einen Vortrag von Andreas Schroeer am Dienstag, 24. September, über die "Errichtung einer Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse durch Kommunen" in der Sitzung des Gemeinderats. Auß...