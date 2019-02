Vortrag über Schüßler-Salze

Am Donnerstag, 28. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr findet ein Vortrag der Volkshochschule Kreis Kronach mit Bianca Faber zum Thema Schüßler-Salze Teil I statt. Der Vortrag wird im Vereinszimmer der Rodachtalhalle, Hirtenwiesen 6, in Marktrodach gehalten. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach unter der Telefonnummer 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red