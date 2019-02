Vortrag über Rückenprobleme

Die Landfrauen Ebenhausen bieten Interessierten der Großgemeinde Oerlenbach am Montag, 25. Februar, um 19 Uhr, im Gasthaus "Zum Hirschen" in Ebenhausen einen Vortrag zum Thema "Rückenprobleme, die Ursachen sind vielfältig". Referent ist Johannes Kessler. Anmeldungen sind bis Montag, 18. Februar, an Irmgard Hilpert, Tel.: 09725/9926, zu richten. sek