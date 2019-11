Vortrag über richtig erben und vererben

Die Themen des Erbens und Vererbens mit allen dazugehörigen Maßnahmen werden gerne aufgeschoben. Wie wichtig es jedoch ist, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wird Rechtsanwalt Matthias Peetz heute Abend bei seinem Vortrag in Walsdorf anschaulich erläutern. Er informiert, auf was es bei einem wirksamen Testament ankommt und welche Möglichkeiten es bei der Testamentsgestaltung gibt. Er geht zudem praxisnah auf weitere erbrechtliche Fragen ein, die zum Beispiel im Rahmen des Pflichtteilsanspruchs, der Erbschaftsteuer und der Erbengemeinschaft aufkommen können. Im Anschluss an seinen Vortrag wird der Referent gerne noch offene Fragen beantworten. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG-Bamberg) lädt zu dem Infoabend ins Seniorenzentrum, Weipelsdorfer Straße 8, ein. Beginn des kostenfreien Vortrags ist um 19 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red