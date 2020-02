Vortrag über Rheuma beim Gesundheitsforum

Die Diagnose "Rheuma" kann alle treffen, junge Menschen genauso wie alte. Deutlich über 100 Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises gibt es, die über das Immunsystem vermittelt werden und Entzündungen hervorrufen. Die rheumatoide Arthritis ist dabei nur eine, allerdings die häufigste rheumatische Erkrankung. Sie wird von starken Gelenkschmerzen begleitet. An rheumatoider Arthritis, die oft auch chronische Polyarthritis genannt wird, sind in Deutschland über eine halbe Million Menschen erkrankt. Doch auch viele andere rheumatische Erkrankungen beeinträchtigen den Bewegungsapparat und können Muskeln, Sehnen, Knochen und Gelenken zusetzen. Die Klinik für internistische Rheumatologie am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg lädt am Samstag, 22. Februar, um 14 Uhr zum Kutzenberger Gesundheitsforum in den Festsaal des Klinikums ein. Leitender Oberarzt Dirk Günthel wird in seinem Vortrag das Thema "Was ist Rheuma und was kann ich als Betroffener tun?" beleuchten. Nach dem Vortrag beantwortet der Referent Fragen aus dem Publikum. Der Eintritt zum Kutzenberger Gesundheitsforum ist frei. Einlass ist ab 13 Uhr. red