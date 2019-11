Vortrag über Populismus

Der APG der Europa-Union und die Kolpingsfamilie Hammelburg hatten in Kooperation zu einem Vortrag zum Thema "Populismus als abendländische Versuchung - eine Herausforderung für Gesellschaft, Politik und Kirche" in die Markthalle hinter dem Rathaus Hammelburg eingeladen. Die Organisation lag in Händen von Dieter Galm und Gerhard Becker.

Gerhard Becker begrüßte den Referent des Abends, Dr. Jürgen Lohmayer, Leiter des Referates für Interreligiösen Dialog und Weltanschauungsfragen der Diözese Würzburg.

Er beschäftigte sich in seinem Vortrag mit dem Begriff, den Formen und Hintergründen des Populismus und auch dem Missbrauch der Rede vom christlichen Abendland. Ganz aktuell ist diese Thematik angesichts der letzten Wahlergebnisse von rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa und der zunehmenden Juden- und Fremdenfeindlichkeit. Die Zuhörer waren ganz begeistert mit den vorgetragenen Inhalten des Referenten, der versuchte, möglichst exakt auf die Thematik einzugehen und zu erörtern.

Dieter Galm bedankte sich bei Dr. Lohmayer im Namen der Veranstalter und der anwesenden Teilnehmer und Gäste für den ausgezeichneten und interessanten Vortrag. red