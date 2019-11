Vortrag über politisch motivierte Gewalt

Politisch motivierte Gewalt in Deutschland, Attentate auf Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, Anschläge von Extremisten - die politisch und religiös motivierte Gewalt nimmt zu. Das Netzwerk Lebendige Erinnerungskultur nimmt das zum Anlass, das Thema "Politisch motivierte Gewalt in Deutschland" aufzugreifen, und hat dazu den Historiker Marcus Mühlnikel zum Vortrag am Mittwoch, 27. November, um 19.30 Uhr ins "Haus Contakt" eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red