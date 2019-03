Vortrag über Pflegebedarf

Zu einer gemeinsamen Veranstaltung laden die KAB-Ortsverbände Kirchlauter, Neubrunn, Breitbrunn und Lußberg für den Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr in die "Obere Wirtschaft" in Neubrunn ein. Thomas Jakob vom Caritasverband Landkreis Haßberge informiert zu dem Thema "Pflegebedarf - was nun?" Im Mittelpunkt stehen dabei der Pflegebedarf mit Hinweisen zur Auswahl einer geeigneten Pflegeeinrichtung, Pflegeangebote im Landkreis Haßberge, Kosten und Finanzierung eine Pflegeaufenthaltes sowie Unterhaltsverpflichtung von Angehörigen. Alle pflegenden Angehörigen und Interessierten sind willkommen, teilte die Katholische Arbeitnehmerwegung weiterhin mit. gg