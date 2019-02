Vortrag über Permakultur im Garten

Bei der Veranstaltung "Permakultur im Hausgarten" am Montag, 25. Februar, um 19 Uhr im Bücher Pavillon erläutert der gelernte Garten-Landschaftsbautechniker und Permakultur-Designer Jonas Gampe, wie ein Hausgarten Stück für Stück zum persönlichen Permakultur-Garten umgestaltet werden kann. Das Konzept Permakultur lässt sich auch in kleinen Gärten und sogar auf dem Balkon erreichen - und das mit wenig Pflege und Aufwand. Anhand der Erläuterung bereits bestehender Gärten wird die Vielseitigkeit in der Anwendung des Permakultur-Prinzips dargestellt. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind jedoch begrenzt. Deshalb wird um Voranmeldung unter Tel.: 09708/705 024 gebeten. sek