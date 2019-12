Vortrag über Permafrost

Der Permafrostboden in den arktischen Gebieten ist einer der größten Kohlenstoffspeicher der Erde. Über die Hälfte der weltweiten Biomasse ist dort gespeichert. Durch die globale Erwärmung tauen die Böden auf, die Bodenorganismen beginnen mit der Freisetzung des gespeicherten Kohlenstoffs. Damit stellen diese Regionen einen brisanten Beschleuniger in der globalen Temperaturentwicklung dar. Anhand eines aktuellen Statusberichtes werden die Geschichte, Bedeutung und Entwicklungen der Permafrostböden geschildert. Der Vortrag im Umweltschutzinfozentrum Lindenhof in der Karolinenreuther Straße 58 in Bayreuth findet am Dienstag, 7. Januar, um 19.30 Uhr statt. red