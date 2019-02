Vortrag über Patientenverfügungen

Jeder kann plötzlich und unabhängig vom Alter in eine Situation kommen, in der andere für ihn entscheiden müssen. Die Volkshochschule bietet mit Harald Aust dazu einen Vortrag mit dem Thema: "Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung" an. Der Vortrag befasst sich mit den formellen und inhaltlichen Anforderungen an diese Verfügungen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der seit 2009 geltenden Rechtslage. Der Vortrag findet am Montag, 25. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr im Gasthaus Fillweber, Ludwigsstädter Straße 23, Neukenroth, statt. Anmeldung über die VHS Kronach, Tel. 09261/6060-0, oder unter www.vhs-kronach.de. red