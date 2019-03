Vortrag über Nordwegen kommt noch einmal

Aufgrund großer Nachfrage wird der Norwegenvortrag des Deutschen Alpenvereins wiederholt. Der Vortrag "Sommer in Norwegen - Eine Reise ins Land des Lichts, des Wassers und der Berge" von Bernd und Urs Leuthäusser ist am Montag, 25. März. Es ist ein Vortrag über sieben Wochen Klettern und Naturfotografie in Norwegen. Von den Granitmassen des Setesdal im Süden bis zu den abenteuerlichen Rissen der Lofoten gibt es dort zahlreiche Gebiete für alle Kletterdisziplinen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Saal der CoJe, neben dem Kletterzentrum. Der Eintritt ist frei. red