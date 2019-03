Vortrag über "Mut zum echt sein"

Der Verband landwirtschaftliche Fachbildung Höchstadt lädtam Freitag, 15. März, zum Vortrag "Mut zum echt sein" mit Schwester Rosemarie Bareiss. (Diakonin in Puschendorf) ein. Sie geht den Fragen nach: Wie bin ich - wie darf ich sein - was sagen die Anderen - darf ich so sein? Beginn um 14 Uhr im Gasthaus Gumbrecht in Obermembach. red