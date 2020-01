Vortrag über Morbus Alzheimer

Dr. Dr. Gosbert Weth, Internist, Geriater, Buchautor und Diplomchemiker, ist in Bad Kissingen in eigener Praxis tätig. Seine Erfahrungen mit der Erkrankung "Morbus Alzheimer" hat er in einem Buch zusammengefasst: Morbus Alzheimer ist eine Erkrankung, die ihren Schrecken verliert, weil vorgebeugt werden kann. Am Dienstag, 14. Januar, referiert Weth über das Thema im Mehrgenerationenhaus und stellt sein Buch vor. Ab 14.30 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit, kurz vor 15 Uhr beginnt die Veranstaltung.

Eine Anmeldung dazu ist unter Tel.: 0971/699 33 81 erforderlich. sek