Der Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Martin lädt am Sonntag, 25. August, um 14.30 Uhr zu einem Vortrag von Schwester Aloysia ins Pfarrheim ein. Die Missionsschwester hält dabei einen etwa 90-minütigen Vortrag über ihre Projekte in Südafrika. Spenden gehen zugunsten der Projekte in Südafrika. red