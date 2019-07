Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden laden am heutigen Mittwoch zu einem Vortrag über Marienkräuter ein, auch Wurzbüschelkräuter genannt, die für den Wurzbüschel zum Fest Maria Himmelfahrt verwendet werden. Welche Kräuter kommen in den Strauß? Was haben sie für eine Wirkung? Wie und für was wird dieser Wurzbüschel weiter verwendet? Solche und ähnliche Fragen werden beantwortet. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden. Veranstaltungsort ist das Pilgerheim der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten. Es referiert Christine Helmrich, Heil- und Wildkräuter-Expertin. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. red