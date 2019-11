Vortrag über Makedonien

Am Freitag, 22. November, findet in der Bücherei Stegaurach, Schulplatz 2, von 19.30 bis 21.30 ein Vortrag zum Thema "Makedonien. Kirchen, Klöster, Bauernsalat" statt. Sebastian Kempgen berichtet von einem kleinen Land auf dem Balkan, das im 9./10. Jahrhundert eines der Zentren der Schriftkultur im Bulgarischen Reich war, aber auch antike Zeugnisse zu bieten hat. Auf zahlreichen Reisen hat er seine Studenten mit den Höhepunkten des Landes vertraut gemacht: Skopje, Ohrid (am gleichnamigen See), Prespa, Bitola und Stobi. Die erhaltenen Inschriften der Altslawischen Kultur und deren Entzifferung sind zugleich Forschungsgegenstand. Die reiche Kulturgeschichte, aber auch aktuelle Auseinandersetzungen mit Griechenland und der albanischen Minderheit stehen im Mittelpunkt des reich bebilderten Vortrages. red