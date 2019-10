Vortrag über Kronach

Der Verein 1000 Jahre Kronach lädt zur Vortragsveranstaltung mit Gregor Förtsch am Freitag, 15. November, um 19 Uhr im großen Tagungsraum des Antla-Brauhauses in der Oberen Stadt ein. Gregor Förtsch referiert zum Thema "Kronach - von seinen Anfängen bis zur Stadtgründung; archäologische Vorstellung der in Kronach und bei Friesen stattgefundenen Ausgrabungen". red