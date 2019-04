Vortrag über "Klimaschutz"

Der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer kommt am Dienstag, 16. April, in das Gasthaus Grosch für einen Vortrag. Oliver Krischer ist Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag.Er wird referieren zu den Themen Klimaschutz, Fridays for Future, Kohlekommission und Verkehrskommission und anschließend wird es eine offene Diskussion mit Krischer geben. Beginn ist um 19.30 Uhr. red