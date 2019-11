Vortrag über kirchliche Feiertage

In der Reihe "Typisch katholisch - Typisch evangelisch" erklärt die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Hemhofen, Heike-Andrea Brunner-Wild, den evangelischen Buß- und Bettag. Einladung ergeht an alle Interessierten für Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung findet im katholischen Pfarrheim, Pfr.-Dr.-Marquardt-Platz 5, in Heroldsbach statt. red