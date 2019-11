Vortrag über Kinderrechte

30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention sind das zentrale Thema eines VHS-Vortrags von Cordula Lasner-Tietze. Die Geschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Kinderschutzbund referiert am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Großen Saal des Alten E-Werks. Der Koalitionsvertrag legt fest, dass die Kinderrechte als Grundrechte in der Verfassung verankert sein sollen. Dazu beschäftigt sich aktuell eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, um einen Gesetzestextentwurf zu entwickeln. Der Bundesverband des Kinderschutzbundes hat im Aktionsbündnis "Kinderrechte ins Grundgesetz" einen entsprechenden Text vorgeschlagen, der die wesentlichen Eckpunkte Schutz, Förderung, Beteiligung und Vorrang des Kindeswohls für eine Verfassungsänderung einfordert und sie zum Leitbild in der Gesellschaft macht. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Bamberg statt, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red