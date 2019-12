Vortrag über Karl Barth

"Schweizer! Ausländer! Hetzer! Friedestörer!" Unter diesem Motto erinnert Achim Detmers, Generalsekretär des Reformierten Bundes, am heutigen Dienstag um 19 Uhr in der Reformierten Gemeinde Bayreuth, Erlanger Straße 29, an Karl Barth (1886 bis 1968). Barth war theologischer Kopf der Bekennenden Kirche und des evangelischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, kämpfte gegen Rechtsextremismus sowie gegen die "Gleichschaltung" und Instrumentalisierung der Kirche. Zum Karl-Barth-Jahr 2019 beleuchtet Achim Detmers das Wirken und Denken des weltbekannten Schweizer Theologen. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei, um Spenden wird gebeten. red