Die CHW-Bezirksgruppe Ebensfeld-Zapfendorf und der CSU-Ortsverband Ebensfeld laden zu einem

geschichtlichen Vortragsabend am Freitag, 8. Februar, um 19.30 Uhr in die Gastwirtschaft " Zum Hirschen", Hauptstraße 32, in Ebensfeld ein. Elmar Ge us aus Gochsheim hält einen Vortrag zum Thema "Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876 -1967)". Der Eintritt ist kostenfrei. red