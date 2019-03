Vortrag über integrative Medizin

In zunehmendem Maße taucht in den Medien der Begriff "Integrative Medizin" auf. Manch einer fragt sich, was das wohl bedeuten mag. Thomas Kreisler, Hausarzt in Bad Rodach, betreibt seit 25 Jahren integrative Medizin. Was genau bedeutet der Begriff? Wie sieht die tägliche Praxis aus? Welche Perspektiven eröffnen sich für den Einzelnen und die Region? Fragen, auf die es bei der Monatsversammlung des Kneipp- und Naturheilvereins am Dienstag, 2. April, im "Münchner Hofbräu" Antworten gibt. Beginn ist um 19 Uhr. Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei. red