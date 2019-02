Vortrag über Inkontinenz

Ein Viertel der Frauen in Deutschland ist von Harninkontinenz betroffen, und auch bei Männern kommt es nicht selten zum unwillkürlichen Harnabgang. Heilpraktikerin Verena Müller informiert auf Einladung des Bildungswerks des Bayerischen Bauernverbandes im Bezirk Oberfranken am Donnerstag, 28. Februar, über Definition und Formen, Ursachen und Diagnosevorgang sowie über Umgang und Therapie der Harninkontinenz. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Gasthaus Schwarzmann in Trailsdorf. red