Vortrag über Indienreise mit Musik

Die katholische Kirchengemeinde St. Hedwig lädt am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr zur Messe in die Pfarrkirche ein, die musikalisch von der Kirchenband "Amicitia" ausgestaltet wird. Im Anschluss sind alle in den Pfarrsaal zu einem Bildervortrag über eine Indienreise eingeladen, die Pater Thomas Muttam im Januar unternommen hatte. Für das leibliche Wohl wird mit indischem Essen gesorgt sein. red