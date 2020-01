Vortrag über Hüftschmerz

Am Dienstag, 28. Januar, lädt das Regiomed Klinikum Lichtenfels alle Interessierten und Betroffenen um 18 Uhr zu einem Patienteninformationsabend rund um das Thema "Hüftschmerz in jungen Jahren" ein. Chefarzt Jörg Harrer informiert über Behandlungsmöglichkeiten ohne künstliches Gelenk. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Veranstaltungsort ist der Besprechungsraum des Klinikums. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. red